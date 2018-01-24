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ПАРЄ закликала докладати більше зусиль для захисту мов нацменшин

У ПАРЄ питання українського закону про освіту у доповіді щодо захисту мов менщин було згадано в пояснювальній записці доповідача
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала докладати більше зусиль для захисту мов нацменшин і закликала до створення щорічної премії для країн, які активно просувають їх використання.
ПАРЄ закликала докладати більше зусиль для захисту мов нацменшин Фото: ua.politics.comments.ua

У резолюції та рекомендації, що базується на доповіді депутата від Угорщини Рози Гоффманн, Асамблея зазначила, що лише 25 із 47 держав-членів ратифікували Хартію Ради Європи про заохочення мовного різноманіття, повідомляє "Радіо Свобода".

"Мовне розмаїття – це частина спільної європейської культурної спадщини, тому захист і підтримка розвитку цих мов є фундаментальною європейською цінністю", – сказали парламентарі.

За повідомленням ЗМІ, також у ПАРЄ питання українського закону про освіту у доповіді щодо захисту мов менщин було згадано в пояснювальній записці доповідача.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Раніше Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у "мовну статтю" українського закону про освіту щодо російської мови.

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