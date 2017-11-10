ПОЛІТИКА НОВИНИПарламентська асамблея Ради Європи на засіданні у середу, 11 жовтня, затвердила рішення, яке передбачає зняття політичних санкцій з Російської Федерації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПАРЄ затвердила резолюцію щодо скасування політичних санкцій проти Росії
У Раді Європи зробили крок назустріч РФ
Фото: Ірина Геращенко / facebook.com
Як повідомляє "Європейська правда", за проект резолюції, підготовлений Мікеле Ніколетті, проголосувала переважна більшість членів ПАРЄ.
Згідно з документом, ПАРЄ та Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи) мають "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах".
Видання зазначає, що майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, були відхилені.
Нагадаємо, що прийнята резолюція дозволить зняти санкції з Росії і повернути російську делегацію у ПАРЄ.
ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України.
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11 10 2017 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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