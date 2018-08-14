Парижани невдоволені через вуличні пісуари
Річкові круїзи на Сені - один з найбільш популярних шляхів подивитися на красу французької столиці. Проте деякі мешканці Парижа гніваються через нові вуличні пісуари, які, на їхню думку, можуть зіпсувати враження гостям міста, повідомляє BBC.
Фото: AFP
Яскраво-червоні, екологічно чисті, розташовані на відкритому просторі пісуари розмістили по всьому місту, аби не мочилися прямо на вулицях.
Проте ці пристрої, створені таким чином, аби не поширювати неприємний запах, не переконали багатьох парижан в необхідності їхнього існування.
"Немає жодної потреби розміщати щось настільки непристойне та бридке в цьому історичному місці", - зазначила Reuters Паола Пелліцаррі, яка володіє мистецьким салоном, що розташований поряд.
Поява таких пісуарів "провокує ексгібіціонізм", додає вона.
"Це жахливо, - говорить інший парижанин. - Нам сказали, що ми маємо це сприйняти, проте це абсолютно неприйнятно".
Проте мер 4-го округу Парижа, розташованого в самому центрі столиці, Аріел Вайль стверджує, що пісуари необхідні.
"Якщо ми нічого не робитимемо, чоловіки будуть мочитися просто на вулицях, - наголошує він в коментарі Reuters. - Якщо це дійсно непокоїть людей, ми знайдемо інше місце".
Деякі мешканці вважають, що саме слово "урітротуар" - саме так називають нові пісуари французькою - є дискримінаційним. Ця назва є комбінацію французьких слів "пісуар" та "мостова".
"Урітротуари для чоловіків, чудово. А як щодо жінок? Туалети для кішок? Сексистські ідеї такі чудові", - зазначив один з користувачів Twitter.
"Вони були встановлені під сексистським приводом: чоловіки не можуть контролювати себе та все суспільство має адаптуватися", - наголосила Reuters феміністка Гвендолін Куапо.
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