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Пасажирам потягу "Перемишль-Київ" пропонують пересісти на автобуси

Відповідне оголошення було зроблено через гучномовці
Пасажирам потягу "Перемишль-Київ" запропонували пересісти на автобуси до Києва, а вартість квитків буде відшкодовано.
Пасажирам потягу "Перемишль-Київ" пропонують пересісти на автобуси Фото: EPA-EFE/Rafal Guz

Сам потяг "Інтерсіті", пасажиром якого є Міхеїл Саакашвілі з дружиною та 11-річним сином, досі не відправився з Перемишля, повідомляє "Громадське".

Народні депутати спілкуються з стюартами потягу у кабіні машиніста, вимагаючи, аби ті дали наказ відправити потяг. Апелюючи до стану решти пасажирів, які стали заручниками ситуації, депутати здійснюють тиск на працівниць "Укрзалізниці".

"Сонечко, ми вас у тюрму посадимо. Ваші дії мають очевидні ознаки кримінально-карних діянь", - заявив Сергій Власенко, а пізніше додав: "Я маю на увазі, що ми будемо відкривати провадження".

Говорять, що вони порушують права громадян. Натомість стюарти просять дати їм можливість зробити оголошення. Міхеїл Саакашвілі перебуває на своєму місці і у ситуацію не втручається.

Нагадаємо, що екс-губернатор Одещини заявив, що кордон він перетинатиме потягом задля уникнення провокацій.

Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують Юлія Тимошенко, Мустафа Найєм, Віктор Чумак, Єгор Фірсов, а також євродепутати Яцек Саріуш-Вольський - польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.

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10 09 2017 16:25
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