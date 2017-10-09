Пасажирам потягу "Перемишль-Київ" пропонують пересісти на автобуси
Сам потяг "Інтерсіті", пасажиром якого є Міхеїл Саакашвілі з дружиною та 11-річним сином, досі не відправився з Перемишля, повідомляє "Громадське".
Народні депутати спілкуються з стюартами потягу у кабіні машиніста, вимагаючи, аби ті дали наказ відправити потяг. Апелюючи до стану решти пасажирів, які стали заручниками ситуації, депутати здійснюють тиск на працівниць "Укрзалізниці".
"Сонечко, ми вас у тюрму посадимо. Ваші дії мають очевидні ознаки кримінально-карних діянь", - заявив Сергій Власенко, а пізніше додав: "Я маю на увазі, що ми будемо відкривати провадження".
Говорять, що вони порушують права громадян. Натомість стюарти просять дати їм можливість зробити оголошення. Міхеїл Саакашвілі перебуває на своєму місці і у ситуацію не втручається.
Нагадаємо, що екс-губернатор Одещини заявив, що кордон він перетинатиме потягом задля уникнення провокацій.
Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують Юлія Тимошенко, Мустафа Найєм, Віктор Чумак, Єгор Фірсов, а також євродепутати Яцек Саріуш-Вольський - польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.
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