Пасажирка поїзда Київ-Варшава заявила про доставку в купе контрабандних партій сигарет
За її словами, в її вагоні в ніч з 15 на 16 листопада в 4 вагоні поїзда №067 Київ-Варшава з двох купе дістали "три величезних мішка" з контрабандними тютюновими виробами.
Самченко уточнила, що за контрабандою прийшли польські митники. Вони зі знімних деталей у вагоні забрали замотані в чорний стретч сигаретні блоки.
"Потяги формуються в Києві, контрабанда завантажується там же (для створення наївності, знімні деталі купе опломбовують)", - написала вона в Facebook.
Самченко припустила, що побачені три мішки були не єдиними в складі поїзда Київ-Варшава.
Нагадаємо, 16 листопада почалася масштабна спецоперація силовиків у зв'язку з організацією так званого "приватного кордону" із залученням авіації і спецслужб. Спецоперація направлена на виявлення і затримання організаторів незаконної міграції, контрабанди та інших незаконних дій на українському кордоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа