Пасажирка поїзда Київ-Варшава заявила про доставку в купе контрабандних партій сигарет

Українка Ольга Самченко заявила, що стала очевидцем провезення контрабанди сигарет до Польщі за допомогою поїзда Укрзалізниці Київ-Варшава.

За її словами, в її вагоні в ніч з 15 на 16 листопада в 4 вагоні поїзда №067 Київ-Варшава з двох купе дістали "три величезних мішка" з контрабандними тютюновими виробами.

Самченко уточнила, що за контрабандою прийшли польські митники. Вони зі знімних деталей у вагоні забрали замотані в чорний стретч сигаретні блоки.

"Потяги формуються в Києві, контрабанда завантажується там же (для створення наївності, знімні деталі купе опломбовують)", - написала вона в Facebook.

Самченко припустила, що побачені три мішки були не єдиними в складі поїзда Київ-Варшава.

Нагадаємо, 16 листопада почалася масштабна спецоперація силовиків у зв'язку з організацією так званого "приватного кордону" із залученням авіації і спецслужб. Спецоперація направлена на виявлення і затримання організаторів незаконної міграції, контрабанди та інших незаконних дій на українському кордоні.