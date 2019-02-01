Пасажиропотік у "Борисполі" за рік зріс на два мільйони осіб

За чотири роки число пасажирів збільшилося майже вдвічі

У 2018 році міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 12,6 млн осіб. Це на 2 млн осіб більше порівняно з попереднім роком.

Починаючи з 2014 року, пасажиропотік стабільно збільшується. Порівняно з 2018 роком він зріс на 83%, повідомила прес-служба аеропорту в середу, 2 січня.

У 2018 році в аеропорт "Бориспіль" почали літати сім нових авіакомпаній: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta і Sky Up. Відновили польоти також SWISS, Flydubai, Air Moldova.

У 2019-му аеропорт планує збільшити пасажиропотік до 14,3 млн осіб.

Додамо, авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.