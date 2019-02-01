Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пасажиропотік у "Борисполі" за рік зріс на два мільйони осіб

За чотири роки число пасажирів збільшилося майже вдвічі
У 2018 році міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 12,6 млн осіб. Це на 2 млн осіб більше порівняно з попереднім роком.
Пасажиропотік у "Борисполі" за рік зріс на два мільйони осіб Фото:kbp.kiev.ua

Починаючи з 2014 року, пасажиропотік стабільно збільшується. Порівняно з 2018 роком він зріс на 83%, повідомила прес-служба аеропорту в середу, 2 січня.

У 2018 році в аеропорт "Бориспіль" почали літати сім нових авіакомпаній: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta і Sky Up. Відновили польоти також SWISS, Flydubai, Air Moldova.

У 2019-му аеропорт планує збільшити пасажиропотік до 14,3 млн осіб.

Додамо, авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2019 14:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.