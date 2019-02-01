CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2018 році міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 12,6 млн осіб. Це на 2 млн осіб більше порівняно з попереднім роком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажиропотік у "Борисполі" за рік зріс на два мільйони осіб
За чотири роки число пасажирів збільшилося майже вдвічі
Фото:kbp.kiev.ua
Починаючи з 2014 року, пасажиропотік стабільно збільшується. Порівняно з 2018 роком він зріс на 83%, повідомила прес-служба аеропорту в середу, 2 січня.
У 2018 році в аеропорт "Бориспіль" почали літати сім нових авіакомпаній: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta і Sky Up. Відновили польоти також SWISS, Flydubai, Air Moldova.
У 2019-му аеропорт планує збільшити пасажиропотік до 14,3 млн осіб.
Додамо, авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.
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02 01 2019 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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