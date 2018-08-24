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Пасажирський автобус зірвався з мосту у Фінляндії: четверо людей загинули

Ще 20 людей отримали поранення
У Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п'ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії. Чотири людини загинули, ще 20 дістали поранення.
Пасажирський автобус зірвався з мосту у Фінляндії: четверо людей загинули Фото: lehtikuva.fi

Рейсовий автобус віз групу пенсіонерів. Водій розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма і він втратив можливість керувати транспортним засобом, повідомляє Reuters.

Двоє постраждалих серйозно травмовані, інші пасажири отримали незначні ушкодження, вони в лікарні.


Фото: iltalehti.fi

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24 08 2018 22:21
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