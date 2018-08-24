CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п'ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії. Чотири людини загинули, ще 20 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажирський автобус зірвався з мосту у Фінляндії: четверо людей загинули
Ще 20 людей отримали поранення
Фото: lehtikuva.fi
Рейсовий автобус віз групу пенсіонерів. Водій розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма і він втратив можливість керувати транспортним засобом, повідомляє Reuters.
Двоє постраждалих серйозно травмовані, інші пасажири отримали незначні ушкодження, вони в лікарні.
Фото: iltalehti.fi
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24 08 2018 22:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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