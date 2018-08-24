Пасажирський автобус зірвався з мосту у Фінляндії: четверо людей загинули Ще 20 людей отримали поранення

У Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п'ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії. Чотири людини загинули, ще 20 дістали поранення.

Фото: lehtikuva.fi

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