Пасажирський літак екстрено сів у Бухаресті через дим у двигуні
Літак авіакомпанії Blue Air вилетів з аеропорту Бухареста зранку у неділю до Тель-Авіва, однак був змушений повернутися назад, повідомляє Romania TV.
Через 40 хвилин після зльоту пілот проінформував пасажирів про підозрілий дим з одного з двигунів, через який було вирішено повернутися.
Літак безпечно приземлився у Бухаресті. На злітній смузі на нього чекали пожежні автомобілі і швидкі. Повідомляється, що проблеми виникли у гідравлічній системі літака.
У результаті інциденту ніхто не постраждав. Пасажирів провели до терміналу, вони відправилися до Тель-Авіва наступним рейсом.
Нагадаємо, що літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс Київ-Тбілісі, в неділю, 4 лютого, аварійно приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту.
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