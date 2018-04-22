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Пасажирський літак екстрено сів у Бухаресті через дим у двигуні

У результаті інциденту ніхто не постраждав
Пасажирський літак, що прямував до Тель-Авіва, був змушений повернутися до Бухареста і здійснити аварійну посадку через дим в одному з двигунів.
Пасажирський літак екстрено сів у Бухаресті через дим у двигуні Фото: romaniatv.net

Літак авіакомпанії Blue Air вилетів з аеропорту Бухареста зранку у неділю до Тель-Авіва, однак був змушений повернутися назад, повідомляє Romania TV.

Через 40 хвилин після зльоту пілот проінформував пасажирів про підозрілий дим з одного з двигунів, через який було вирішено повернутися.

Літак безпечно приземлився у Бухаресті. На злітній смузі на нього чекали пожежні автомобілі і швидкі. Повідомляється, що проблеми виникли у гідравлічній системі літака.

У результаті інциденту ніхто не постраждав. Пасажирів провели до терміналу, вони відправилися до Тель-Авіва наступним рейсом.

Нагадаємо, що літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс Київ-Тбілісі, в неділю, 4 лютого, аварійно приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту.

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22 04 2018 17:50
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