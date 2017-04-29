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Пасажирський літак розбився на Кубі

Ан-26 здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході Куби
Літак авіакомпанії Aerogaviota, на борту якого, ймовірно, знаходяться 39 осіб, розбився.
Пасажирський літак розбився на Кубі Фото: ntn24.com

Ан-26 авіакомпанії Aerogaviota здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході Куби.

Про це повідомляє видання CiberCuba.

Раніше повідомлялося, що літак зник з радарів.

Джерела видання Publico повідомляють, що ніхто не вижив.

Нагадаємо, неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.

У Південному Судані 20 березня в аеропорту міста Вау розбився пасажирський літак.

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29 04 2017 22:35
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