CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак авіакомпанії Aerogaviota, на борту якого, ймовірно, знаходяться 39 осіб, розбився.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажирський літак розбився на Кубі
Ан-26 здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході Куби
Фото: ntn24.com
Ан-26 авіакомпанії Aerogaviota здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході Куби.
Про це повідомляє видання CiberCuba.
Раніше повідомлялося, що літак зник з радарів.
Джерела видання Publico повідомляють, що ніхто не вижив.
Нагадаємо, неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.
У Південному Судані 20 березня в аеропорту міста Вау розбився пасажирський літак.
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