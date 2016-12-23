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Пасажирський потяг на смерть збив чоловіка у Львівській області

Причини і обставини події встановлюються
У Львівській області на залізничному перегоні "Пісочне - Надетичі" пасажирський потяг збив на смерть мешканця села Пісочне.
Пасажирський потяг на смерть збив чоловіка у Львівській області Фото: 112.ua

"Вчора, 22 грудня, о 22:05 год. пасажирським поїздом № 100 повідомленням "Ужгород - Київ" був смертельно травмований житель села Пісочне Миколаївського району, 1969 року народження", - повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Затримки руху залізничного транспорту не було.

Причини події - з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області двоє нетверезих жителів потрапили під пасажирський поїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці. За життя жінки боролися лікарі, проте травми виявилися несумісні з життям - вона померла в реанімаційному відділенні.

 
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23 12 2016 10:23
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