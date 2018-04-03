Пасажири одеського трамваю власноруч прибрали з рейок авто, яке заблокувало шлях, – ФОТО Власник Toyota кинув свою машину на трамвайних рейках

В Одесі пасажири трамваю власноруч перенесли автомобіль, який водій залишив на трамвайних рейках.

Фото: dumskaya.net

Як повідомляє "Думская", власник Toyota кинув свою машину на рейках, перекривши рух трамваїв та іншого транспорту на Пантелеймонівській вулиці Одеси. "З перешкодою впоралися пасажири одного з трамваїв, які прибрали авто зі шляхів", – зазначає видання.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net Нагадаємо, в центрі Одеси вдень 12 січня під час руху загорівся трамвай з пасажирами.

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