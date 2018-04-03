CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі пасажири трамваю власноруч перенесли автомобіль, який водій залишив на трамвайних рейках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажири одеського трамваю власноруч прибрали з рейок авто, яке заблокувало шлях, – ФОТО
Власник Toyota кинув свою машину на трамвайних рейках
Фото: dumskaya.net
Як повідомляє "Думская", власник Toyota кинув свою машину на рейках, перекривши рух трамваїв та іншого транспорту на Пантелеймонівській вулиці Одеси.
"З перешкодою впоралися пасажири одного з трамваїв, які прибрали авто зі шляхів", – зазначає видання.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Нагадаємо, в центрі Одеси вдень 12 січня під час руху загорівся трамвай з пасажирами.
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