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Пасажири одеського трамваю власноруч прибрали з рейок авто, яке заблокувало шлях, – ФОТО

Власник Toyota кинув свою машину на трамвайних рейках
В Одесі пасажири трамваю власноруч перенесли автомобіль, який водій залишив на трамвайних рейках.
Пасажири одеського трамваю власноруч прибрали з рейок авто, яке заблокувало шлях, – ФОТО Фото: dumskaya.net

Як повідомляє "Думская", власник Toyota кинув свою машину на рейках, перекривши рух трамваїв та іншого транспорту на Пантелеймонівській вулиці Одеси.

"З перешкодою впоралися пасажири одного з трамваїв, які прибрали авто зі шляхів", – зазначає видання.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, в центрі Одеси вдень 12 січня під час руху загорівся трамвай з пасажирами.

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04 03 2018 22:40
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