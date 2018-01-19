Пасажири згорілого в Казахстані автобуса використовували для обігріву паяльну лампу

Пасажири згорілого автобуса на трасі в Казахстані використовували в салоні для обігріву паяльну лампу.

"Згідно з основною версією, причина пожежі - це халатне поводження з вогнем. Зокрема, наразі знайдено паяльну лампу, яка використовується з горючою сумішшю, зокрема бензином. Під час слідчих дій, допитів, було встановлено, що пластмасова ємність, з 5 літрами бензину(в автобусі - ІФ) знаходилася в салоні, чому і з самого початку об'єктивно виникла сильна пожежа, внаслідок якої всі 52 людини загинули на місці події", - повідомив заступник міністра МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, було проведено низку слідчих дій, в тому числі допит потерпілих.

"Практично на місці події ми вже виявили паяльну лампу, окрім цього це (версія - ІФ) підтверджується показаннями як потерпілих, так і водія, що залишилися в живих, . В зв'язку з тим, що двигун автомашини заглох і в машині було холодно, паяльна лампа в даному автобусі використовувалася як обігрівач. Вона працювала більше двох годин. Природно, газобензинова суміш заповнила весь салон автомашини, і коли випадково була пролита ємність з бензином, спалахнула пожежа, яка практично відразу, протягом 5 хвилин, забрала життя всіх цивільних, які перебували в цьому автобусі", - розповів заступник міністра.

Він також вкотре відзначив, що версія ДТП і криміналу виключається в цьому інциденті.

"По закінченню огляду місця події, в цій машині не виявлено жодної холодної зброї, жодної вогнепальної зброї, і ніяких боєприпасів, або залишків від цих боєприпасів, тобто ці домисли повністю виключаються", - додав він.

Нагадаємо, що в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинуло 52 людини.