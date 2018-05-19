Пашинський: Наливайченко у 2014 році не виконав завдання з розблокування Луганського управління СБУ

За словами Пашинського, це не перший випадок, коли посадові особи, "які не змогли виконати свої функції у важкі часи 2014-го, намагаються ховатись за Турчиновим"

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, який у 2014 році виконував обов’язки Голови Адміністрації Президента України, заявив, що Валентин Наливайченко у 2014 році не спромігся забезпечити розблокування Луганського управління СБУ, а зараз намагається дезінформувати суспільство.

Сергій Пашинський нагадав, що 6 квітня 2014 року в рамках реалізації проекту спецслужб РФ "Російська весна" бойовиками одночасно під однаковими сепаратистськими гаслами були захоплені Харківська ОДА, Донецька ОДА і Луганське СБУ.

"Зі здивуванням почув на телеканалі ZIK розповідь Наливайченка про те, що нібито він 5 днів чекав від Олександра Турчинова наказу і тому не розблоковував Луганське СБУ", - зазначив Пашинський.

"Тоді Турчинов зібрав керівників силових структур, розділив на три частини весь наявний силовий ресурс (спецпризначенців з "Альфи", новоствореної Національної гвардії та міліції), армію тоді ще не використовували для подібних операцій, і відправив на чолі з керівниками силових підрозділів ці групи для штурму та негайного розблокування держустанов", - сказав колишній виконувач обов’язків Голови Адміністрації Президента України.

За його словами, зокрема Наливайченка було відправлено до Луганська, де було захоплено СБУ, Арсена Авакова - до Харкова.

"Задача для всіх груп була поставлена однакова, але її зміг виконати тільки Аваков, взявши штурмом Харківську адміністрацію і затримавши терористів і сепаратистів", - сказав народний депутат.

"Натомість Наливайченко, незважаючи на прямий наказ і свою пряму відповідальність за звільнення підлеглої установи, пояснював неготовність штурмувати Луганське СБУ "можливими великими жертвами серед місцевого населення» і постійно відтягував час на переговори з сепаратистами", - зазначив Сергій Пашинський.

"Наливайченко так і не спромігся реалізувати завдання щодо розблокування управління СБУ, яке без всякого опору здали бойовикам його підлеглі", - додав Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони України.

"Я не можу нікого засуджувати за невиконання важких завдань того часу. Ситуація і справді була дуже складна як в Криму, так і в Луганську та Донецьку, але я не розумію тих людей, які замість того, щоб чесно розповісти про обставини, що склались, починають ховатись за спину Турчинова, на якому тоді дійсно все трималось", - резюмував Сергій Пашинський.