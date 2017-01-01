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Пашинський повідомив про напад на нього, депутат прострілив ногу нападнику

Депутат у бійці отримав пляшкою по голові
Депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.
Пашинський повідомив про напад на нього, депутат прострілив ногу нападнику Сергій Пашинський. Фото:uacrisis.org

Депутат Верховної Ради Сергій Пашинський ("Народний фронт") потрапив у бійку напередодні Нового року, яка завершилася тим, що він прострелив ногу 38-річному чоловікові, який напав на нього .

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Крім того, повідомлення про інцидент є на сайті поліції.

"В одному з сіл Васильківщини автівка нардепа звернула на неосвітлену частину дороги, посередині якої був залишений мікроавтобус без габаритних вогнів і водій ледве зміг уникнути зіткнення. Депутат вийшов з салону автомобіля, аби з'ясувати у чому справа. На зауваження та прохання переставити машину, один з двох невідомих чоловіків у стані алкогольного сп’яніння почав рухатися зі скляною пляшкою та погрозами вбивства. Нардеп з власної зброї зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило хулігана - він пляшкою вдарив по голові і збив з ніг депутата. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику", - заявили в поліції.

Пашинський з дружиною перев'язали рану і викликали швидку допомогу та наряд поліції.

Поліція встановлює обставини інциденту.

Нагадаємо, Пашинському 50 років. Він є народним депутатом з 2006 року. Очолює комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради.

Додамо, що в жовтні цього року, Сергій Пашинський подав у відставку з посади голови наглядової ради "Укроборонпрому".

 
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01 01 2017 12:08
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