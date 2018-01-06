Пашинський про фінансування з Росії: це провокація ФСБ
У коментарі BBC News Україна Сергій Пашинський розповів, що за останні чотири роки на нього провели десятки інформаційних атак "з боку РФ та її агентів".
"Тому я це сприймаю як чергову недолугу спробу ФСБ моєї компрометації", - заявив Сергій Пашинський.
31 травня під час виступу у Шевченківському суді Києва обвинувачений в організацій замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що йому відомо про фінансування певними людьми з Росії українських партій та політиків.
Зокрема, пан Герман згадав у цьому світлі ім'я пана Пашинського, який є представником правлячої партії "Народний фронт".
"В оточенні Пашинського є люди, які фінансуються цими людьми (з Рсії. - Ред.), і я не знаю, чи сам Пашинський не фінансується цими людьми. Це треба з'ясовувати", - додав Герман.
В коментарі виданню адвокат пана Германа Євген Солодко відмовився конкретизувати, що це за люди в оточенні депутата.
Проте він допустив, що їх у майбутньому може назвати сам обвинувачений.
29 травня українська поліція повідомила про вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.
Наступного дня СБУ повідомила, що це була спецоперація, і насправді Бабченко живий.
Натомість спецслужба заявила про затримання можливого організатора вбивства Бориса Германа.
31 травня у Шевченківському суді Борис Герман заявив, що дійсно організовував замах на Бабченка на прохання людей з Росії, проте це була контрольована певною українською спецслужбою спецоперація. І насправді наміру вбивати журналіста не було.
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