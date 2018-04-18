Пашинський просить кримінальної відповідальністі для журналістів "за підрив обороноздатності держави"

Зміни хочуть ввести через розслідування про зловживання в оборонці

Перший заступник секретаря РНБО та голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський просить комітет напрацювати законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності "за підрив обороноздатності держави".

Йдеться про те, щоб ці зміни стосувалися саме журналістської діяльності, передає "Громадське".

"Знаходяться якісь фсбшники, які використовують наших журналістів для свідомого підриву обороноздатності держави. Саме тому ми провели консультації з багатьма фракціями в пврламенті, я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником (Іван Вінник, - депутат від "БПП", - ред.) разом з комітетом свободи слова напрацювати зміни до законодавства в частині відповідальності, в тому числі кримінальної за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних", - заявив Пашинський.

Депутат Іван Винник також наголосив, що відповідний законопроект запрпонують на розгляд парламенту найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

У НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

Нагадаємо, що в державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.