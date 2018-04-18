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Пашинський просить кримінальної відповідальністі для журналістів "за підрив обороноздатності держави"

Зміни хочуть ввести через розслідування про зловживання в оборонці
Перший заступник секретаря РНБО та голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський просить комітет напрацювати законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності "за підрив обороноздатності держави".
Пашинський просить кримінальної відповідальністі для журналістів "за підрив обороноздатності держави" Сергій Пашинський. Фото: Наталія Кравчук/ Корреспондент

Йдеться про те, щоб ці зміни стосувалися саме журналістської діяльності, передає "Громадське".

"Знаходяться якісь фсбшники, які використовують наших журналістів для свідомого підриву обороноздатності держави. Саме тому ми провели консультації з багатьма фракціями в пврламенті, я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником (Іван Вінник, - депутат від "БПП", - ред.) разом з комітетом свободи слова напрацювати зміни до законодавства в частині відповідальності, в тому числі кримінальної за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних", - заявив Пашинський.

Депутат Іван Винник також наголосив, що відповідний законопроект запрпонують на розгляд парламенту найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

У НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

Нагадаємо, що в державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

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18 04 2018 17:59
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