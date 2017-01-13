Пашинський різко змінив свідчення, - захист постраждалого від стрілянини
Про це заявила адвокатка потерпілого від пострілу народного депутата, повідомляє кореспондентка Громадського.
"Пашинський сказав, що спочатку він впав, потім встав, а потім вистрілив стоячи", - сказала Марина Паринова.
За словами Паринової, восьмигодинний допит записувався на відео, проте надати запис їй відмовили і порадили звернутись до канцелярії ГПУ.
За її словами, водій, який вважається головним свідком у справі, підтверджує версію постраждалого від пострілу В'ячеслава Хімікуса.
"Хочемо зафіксувати його показання в суді, бо хвилюємося за його безпеку", - додала вона.
Паринова відзначила, що під час допиту дружина Сергія Пашинського відмовилась відповідати на будь-які запитання захисту Хімікуса.
У свою чергу, адвокат Сергія Пашинського Володимир Раков деталей допиту не розповідав, пояснюючи це таємницею слідства.
"Всі проходили як свідки, поки що потерпілих чи підозрюваних не визначено. Працювало 5 слідчих і один процесуальний керівник", - наголосив він.
Також Раков зазначив, що первинна Фейсбук-публікація нардепа про інцидент не зовсім точна, проте сам Сергій Пашинський, за словами адвоката, під час допиту свідчень не змінював.
Раніше повідомлялося, що 13 січня з 12:00 до 21:00 у Київській міській лікарні №9 в одній з палат травматологічного відділення тривав допит депутата Сергія Пашинського та підприємця В'ячеслава Хімікуса щодо стрілянини напередодні нового року.
Нагадаємо, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.
Справу народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського про постріл у нападника взялася розслідувати прокуратура Київської області.
У справі про стрілянину з Пашинським нікому не оголошено підозру.
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