Пашинський спростував кумівство з новим очільником ДБР
"Зі здивуванням дізнався, що Роман Труба мій кум. Розчарувався. І мушу вас розчарувати – це не так. Прошу не цитувати дурню", – заявив політик на сторінці у Facebook.
"Той, хто це запускає, напевно мав плани на конкурс глави Державного Бюро розслідувань і тепер, мабуть, дуже розчарований та грається в “дискредитацію” нового глави ДБР, звинувачуючи у зв’язках з політиками", – додав депутат.
"Але брехня – не найкращий метод дискредитації. І дуже примітивний", – підсумував парламентар.
Нагадаємо, що вчора позафракційний народний депутат Борислав Береза заявив, що після призначення "кума Пашинського" Романа Труби директором Державного бюро розслідувань можуть початися конфлікти між ДБР, Національним антикорупційним бюро і Національним агентством з питань запобігання корупції.
16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.
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