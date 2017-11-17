Пашинський спростував кумівство з новим очільником ДБР

Народний депутат від "Народного Фронту" Сергій Пашинський спростував інформацію, що новий голова ДБР є його кумом.

"Зі здивуванням дізнався, що Роман Труба мій кум. Розчарувався. І мушу вас розчарувати – це не так. Прошу не цитувати дурню", – заявив політик на сторінці у Facebook.

"Той, хто це запускає, напевно мав плани на конкурс глави Державного Бюро розслідувань і тепер, мабуть, дуже розчарований та грається в “дискредитацію” нового глави ДБР, звинувачуючи у зв’язках з політиками", – додав депутат.

"Але брехня – не найкращий метод дискредитації. І дуже примітивний", – підсумував парламентар.

Нагадаємо, що вчора позафракційний народний депутат Борислав Береза ​​заявив, що після призначення "кума Пашинського" Романа Труби директором Державного бюро розслідувань можуть початися конфлікти між ДБР, Національним антикорупційним бюро і Національним агентством з питань запобігання корупції.

16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.