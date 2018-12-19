Пашинський: США вимагають дозволити ЗСУ закуповувати військові товари без посередників
"Є одна засторога від США, вони просять нас, як Верховну Раду, скасувати радянський атавізм монополії спецекспортерів. США хочуть надавати допомогу безпосередньо ЗСУ", - заявив Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, заступник керівника фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський.
"Ми з вами на комітеті розробили і уже підтримали законопроект 9122 ( про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, — ред), рекомендували його ухвалити, однак уже тричі ВР провалює цей законопроект ще на етапі включення до порядку денного", - повідомив нардеп.
Голова оборонного комітету підкреслив, що США цим листом дають чітко зрозуміти, що у разі неприйняття таких законодавчих змін, вони не зможуть у 2019 надати у повному обсязі військову допомогу.
"Я звертаюся до усіх лідерів фракцій, які проповідують із зали парламенту євроінтеграцію та державний патріотизм, давайте оті красиві слова, які ми зранку до вечора розказуємо нашим виборцям на телебаченні, реалізовувати правильними законодавчими діями. Бо скільки можна розказувати, що ми за НАТО, за військово-технічну співпрацю з демократичними країнами, а самим блокувати її", - сказав Пашинський.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата