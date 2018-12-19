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Пашинський: США вимагають дозволити ЗСУ закуповувати військові товари без посередників

Він продемонстрував на засіданні комітету лист від Посольства США в Україні за підписом заступника Голови Місії Памели Тремонт до керівництва ВР та голів фракцій про необхідність ухвалення відповідного законопроекту, аби Україна могла брати участь у Програмі продажу військового майна США (FMS) та отримувати військові товари найвищої якості без посередників
Парламент має дозволити Міністерству оборони України бути самостійним замовником послуг оборонного призначення без монополії спецекспортерів, аби у 2019 Україна могла отримати допомогу США у сфері безпеки на суму 125 мільйонів доларів.
Пашинський: США вимагають дозволити ЗСУ закуповувати військові товари без посередників Сергій Пашинський. Фото: nfront.org.ua

"Є одна засторога від США, вони просять нас, як Верховну Раду, скасувати радянський атавізм монополії спецекспортерів. США хочуть надавати допомогу безпосередньо ЗСУ", - заявив Голова Комітету з питань  національної безпеки та оборони, заступник керівника фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський.

"Ми з вами на комітеті розробили і уже  підтримали законопроект 9122 ( про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, — ред), рекомендували його ухвалити, однак уже тричі ВР провалює цей законопроект ще на етапі включення до порядку денного", - повідомив нардеп.

Голова оборонного комітету підкреслив, що США цим листом дають чітко зрозуміти, що у разі неприйняття таких законодавчих змін, вони не зможуть у 2019 надати у повному обсязі військову допомогу. 

"Я звертаюся до усіх лідерів фракцій, які проповідують із зали парламенту євроінтеграцію та державний патріотизм, давайте оті красиві слова, які ми зранку до вечора розказуємо нашим виборцям на телебаченні, реалізовувати правильними законодавчими діями. Бо скільки можна розказувати, що ми за НАТО, за військово-технічну співпрацю з демократичними країнами, а самим блокувати її", - сказав Пашинський.

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19 12 2018 16:08
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