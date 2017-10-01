Пашинський стріляв зі зброї, яку подарував Аваков

Пашинський стріляв у чоловіка з пістолета Glock 19 калібром 9мм

Народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава Хімікуса зі зброї, яку йому подарував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згідно з інформацією співрозмовників "Української правди" Пашинський стріляв у чоловіка з пістолета Glock 19 калібром 9мм.

Цим пістолетом, за даними УП, Пашинського нагородив глава МВС Арсен Аваков своїм указом від 28 березня 2014 року. Тоді Пашинський був в.о. глави Адміністрації президента.

Раніше Пашинський заявив, що пістолет отримав у подарунок.

іPress.ua сьогодні повідомив, що народний депутат Сергій Пашинський заявив, що вистрілив у нападника в новорічний вечір уже після того, як був повалений на землю.