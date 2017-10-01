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Пашинський стріляв зі зброї, яку подарував Аваков

Пашинський стріляв у чоловіка з пістолета Glock 19 калібром 9мм
Народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава Хімікуса зі зброї, яку йому подарував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Пашинський стріляв зі зброї, яку подарував Аваков Сергій Пашинський. Фото: slovoidilo.ua

Згідно з інформацією співрозмовників "Української правди" Пашинський стріляв у чоловіка з пістолета Glock 19 калібром 9мм.

Цим пістолетом, за даними УП, Пашинського нагородив глава МВС Арсен Аваков своїм указом від 28 березня 2014 року. Тоді Пашинський був в.о. глави Адміністрації президента.

Раніше Пашинський заявив, що пістолет отримав у подарунок.

іPress.ua сьогодні повідомив, що народний депутат Сергій Пашинський заявив, що вистрілив у нападника в новорічний вечір уже після того, як був повалений на землю.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, в результаті чого депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.

Зброю, застосовану нардепом у нього вилучили, включно з дозволом та боєприпасами.

 

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10 01 2017 21:57
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