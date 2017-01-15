Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника

Поплічники колишнього президента України Віктора Януковича є причетними до справи щодо сутички чоловіка з народним депутатом Сергієм Пашинським.

Нардеп нагадав, що 13 січня у його справі відбувся перехресний допит для уточнення обставин і зазначив, що вимушений утриматися від коментарів щодо деталей допиту, адже розуміє, які наслідки це матиме для слідства.

Попри це, Пашинський вказав на те, що лінія захисту та адвокати його нападника зараз відкрито фінансуються та контролюються прибічниками екс-президента Віктора Януковича на чолі з Андрієм Портновим. За його словами, Портнов причетний до режиму Януковича, а після революції гідності переїхав до Росії. Таким чином адвокати з команди Портнова, як каже Пашинський, не ставлять собі завдання захищати його нападника, як це показав допит у п'ятницю.

"Під час перехресного допиту нападник та його дружина не отримували потрібної уваги від свого адвокату, яка не помічала їх та не допомагала, а лише користувалася будь якою можливістю вийти до преси. Завдання їх команди адвокатів – чергова медіа-кампанія з відверто-брехливими заявами, перекручуванням фактів, тиском на слідство. Можливо, сім’я нападника відгукнулася на пропозицію допомоги з боки Портнова не розуміючи, що ця людина лише використовує людей у своїх планах. Мені шкода цю сім’ю, яка потрапила до рук цинічного та безпринципного гендляра. Я дуже переживаю, що коли вже стане зрозуміло, що всі деталі інциденту визначені та доведені, Портнов не зупиниться і перейде до відвертих провокацій. Вже зараз він починає готувати до них, розказуючи про якихось невідомих людей, які слідкують за помешканням мого нападника", - написав Пашинський на своїй сторінці у Facebook.

Він висловив думку, що родині Хімікуса може загрожувати небезпека, тому в понеділок він має намір звернутися до правоохоронців з проханням забезпечити цим людям охорону.

Нагадаємо, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.

Справу народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського про постріл у нападника взялася розслідувати прокуратура Київської області.

У справі про стрілянину з Пашинським нікому не оголошено підозру.