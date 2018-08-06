Пашинський закликав відкрити провадження проти Мураєва через заяви про Сенцова

"Якби це робив якийсь Кисельов чи інший - зрозуміло, що це російська пропаганда. Але цю російську пропаганду, всі російські звинувачення слово в слово повторив народний депутат Верховної Ради України"

Служба безпеки України та Генеральна прокуратура мають порушити справу проти народного депутата Євгена Мураєва за його маніпулятивні заяви про те, що український політв’язень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов є "терористом".

Відповідну заяву зробив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, представник "Народного фронту" Сергій Пашинський під час виступу з трибуни парламенту.

"Не встигла Верховна Рада звернутися до міжнародного співтовариства з вимогою посилити тиск на Російську Федерацію з метою звільнення українських політв’язнів, як реакція Москви була миттєвою. Істота, яка носить мандат народного депутата України, на прізвище Мураєв, на телеканалі NewsОne зробила заяву, що по Сенцову не все просто, що ця людина готувала підриви, підпали, і що час все розставить на свої місця", - сказав Пашинський.

"Якби це робив якийсь Кисельов чи інший - зрозуміло, що це російська пропаганда. Але цю російську пропаганду, всі російські звинувачення слово в слово повторив народний депутат Верховної Ради України", - підкреслив Сергій Пашинський, зазначивши, що парламент не може не відреагувати на такі маніпуляції нардепа Мураєва.

"Я публічно звертаюся до голови СБУ із заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею 111 - державна зрада. Я публічно звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею 383 - за надання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Це є юридичні моменти. Але є ще морально-етичні питання. Шановні друзі, чи довго ми будемо терпіти офіційні рупори російської пропаганди на території України? Чи довго продажні клоуни будуть розказувати нам про свободу слова, а ворог у цей час через ньюзвани та іншу нечисть вестиме з нами війну?", - заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Я звертаюся до Мураєва: нешановний, ви не зайдете у цей зал, допоки не принесете публічних вибачень перед Сенцовим і державою Україна", - сказав Пашинський.Служба безпеки України та Генеральна прокуратура мають порушити справу проти народного депутата Євгена Мураєва за його маніпулятивні заяви про те, що український політв’язень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов є "терористом".

Відповідну заяву зробив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, представник "Народного фронту" Сергій Пашинський під час виступу з трибуни парламенту.

"Не встигла Верховна Рада звернутися до міжнародного співтовариства з вимогою посилити тиск на Російську Федерацію з метою звільнення українських політв’язнів, як реакція Москви була миттєвою. Істота, яка носить мандат народного депутата України, на прізвище Мураєв, на телеканалі NewsОne зробила заяву, що по Сенцову не все просто, що ця людина готувала підриви, підпали, і що час все розставить на свої місця", - сказав Пашинський.

"Якби це робив якийсь Кисельов чи інший - зрозуміло, що це російська пропаганда. Але цю російську пропаганду, всі російські звинувачення слово в слово повторив народний депутат Верховної Ради України", - підкреслив Сергій Пашинський, зазначивши, що парламент не може не відреагувати на такі маніпуляції нардепа Мураєва.

"Я публічно звертаюся до голови СБУ із заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею 111 - державна зрада. Я публічно звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею 383 - за надання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Це є юридичні моменти. Але є ще морально-етичні питання. Шановні друзі, чи довго ми будемо терпіти офіційні рупори російської пропаганди на території України? Чи довго продажні клоуни будуть розказувати нам про свободу слова, а ворог у цей час через ньюзвани та іншу нечисть вестиме з нами війну?", - заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Я звертаюся до Мураєва: нешановний, ви не зайдете у цей зал, допоки не принесете публічних вибачень перед Сенцовим і державою Україна", - сказав Пашинський.

Нагадаємо, народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що український політв'язень Олег Сенцов "готував підпали та вибухи" і "для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".

Як відомо, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.