Пашинський запевняє, що скористався зброєю після того, як його збили з ніг
Пашинський підтвердив, що "була загроза його життю, його дружині". Про це він розповів журналістам після допиту у прокуратурі, інформує espreso.tv.
"Це було неодноразово підтверджено нападником", - заявив Пашинський.
Він уточнив, що "зробив перший попереджувальний постріл, дав команду: "Стояти".
"Він (нападник, - ред.) на жаль не зреагував на мою команду, наблизився, наніс мені удар пляшкою, і потім я був збитий з ніг і зробив постріл в ногу, щоб зупинити його", - розповів Пашинський.
Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, в результаті чого депутат прострілив ногу нападнику.
Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.
У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.
Зброю, застосовану нардепом у нього вилучили, включно з дозволом та боєприпасами.
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