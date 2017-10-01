Пашинський запевняє, що скористався зброєю після того, як його збили з ніг

Він уточнив, що "зробив перший попереджувальний постріл, дав команду: "Стояти"

Народний депутат Сергій Пашинський заявив, що вистрілив у нападника в новорічний вечір уже після того, як був повалений на землю.

Пашинський підтвердив, що "була загроза його життю, його дружині". Про це він розповів журналістам після допиту у прокуратурі, інформує espreso.tv.

"Це було неодноразово підтверджено нападником", - заявив Пашинський.

Він уточнив, що "зробив перший попереджувальний постріл, дав команду: "Стояти".

"Він (нападник, - ред.) на жаль не зреагував на мою команду, наблизився, наніс мені удар пляшкою, і потім я був збитий з ніг і зробив постріл в ногу, щоб зупинити його", - розповів Пашинський.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, в результаті чого депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.

Зброю, застосовану нардепом у нього вилучили, включно з дозволом та боєприпасами.