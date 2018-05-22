Пашинян вирішив звільнити всіх губернаторів Вірменії

Зокрема, Пашинян пообіцяв, що він буде сприяти Службі національної безпеки (СНБ) Вірменії, якщо відомство виявить злочинців в уряді країни.

"Якщо СНБ Вірменії виявить злочинців в уряді, ми дамо справі хід. Навіть в тому випадку, якщо вони знайдуться в моїй родині", - цитує слова прем'єра агентство ТАСС, інформує DW.

У той же час Пашинян зазначив, що пріоритетом нового уряду є проведення дострокових виборів. "Але, незважаючи на це, уряд повинен нормально працювати і представити довгострокові програми", - уточнив політик.

Раніше Пашинян вже відправив у відставку керівника поліції і Служби національної безпеки (СНБ). При цьому перед своїм обранням в парламенті політик обіцяв, що не буде займатися "кадровим погромом" в системі держуправління, оскільки в ній працює "безліч талановитих людей". Він також вказав, що не буде "тотально відкидати реформи і програми колишнього уряду".