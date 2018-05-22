Пашинян вирішив звільнити всіх губернаторів Вірменії
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в понеділок, 21 травня, оголосив про намір зняти зі своїх постів всіх губернаторів в країні. Про це рішення він повідомив журналістам відразу після церемонії приведення до присяги нового уряду республіки.
Зокрема, Пашинян пообіцяв, що він буде сприяти Службі національної безпеки (СНБ) Вірменії, якщо відомство виявить злочинців в уряді країни.
"Якщо СНБ Вірменії виявить злочинців в уряді, ми дамо справі хід. Навіть в тому випадку, якщо вони знайдуться в моїй родині", - цитує слова прем'єра агентство ТАСС, інформує DW.
У той же час Пашинян зазначив, що пріоритетом нового уряду є проведення дострокових виборів. "Але, незважаючи на це, уряд повинен нормально працювати і представити довгострокові програми", - уточнив політик.
Раніше Пашинян вже відправив у відставку керівника поліції і Служби національної безпеки (СНБ). При цьому перед своїм обранням в парламенті політик обіцяв, що не буде займатися "кадровим погромом" в системі держуправління, оскільки в ній працює "безліч талановитих людей". Він також вказав, що не буде "тотально відкидати реформи і програми колишнього уряду".
Глава опозиційної парламентської фракції блоку "Елк" ("Вихід") був обраний прем'єр-міністром Вірменії з другої спроби 8 травня. Пашинян був єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра. Під час першого голосування 1 травня парламент Вірменії більшістю голосів відхилив кандидатуру Пашиняна. Після цього в Єревані і ряді міст республіки почалися нові протести.
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