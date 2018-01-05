Пашиняна не обрали прем'єр-міністром Вірменії

"За" кандидатуру лідера протестного руху проголосували 45 депутатів при необхідних для обрання 53

Парламент Вірменії не обрав лідера вірменських протестів Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни.

Під час голосування у вівторок, 1 травня, для обрання нового прем'єр-міністра не вистачило голосів, повідомляє DW.

Кандидатуру Пашиняна підтримали лише 45 депутатів, проти проголосували 56.

Лідер протестного руху Вірменії, керівник опозиційної парламентської фракції "Єлк" Пашинян був єдиним кандидатом на посаду прем'єра.

Перед голосуванням правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) заявила, що не підтримає кандидатуру Пашиняна. Оскільки РПВ утримує більшість у парламенті країни, стало зрозуміло, що Пашинян не зможе здобути необхідну підтримку депутатів. Лідер протесту заявив, що правляча партія "веде себе до самознищення".

Тим часом верховний орган Вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн" (ВРФД) зажадав від депутата парламенту Вірменії, члена фракції ВРФД Агвана Варданяна достроково скласти депутатський мандат, оскільки він відмовився підтримати кандидатуру Пашиняна попри позицію своєї партії. Нагадаємо, що "Дашнакцутюн" входила до правлячої коаліції, але під час масових вуличних протестів перейшла на сторону опозиції.

Нагадаємо, хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня.

Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою внаслідок зміни форми правління з президентської на парламентську.

Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.