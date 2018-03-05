Пашиняна офіційно висунули кандидатом на посаду прем’єра Вірменії

Пашинян закликав своїх прихильників вийти в день голосування на площу Республіки в Єревані

Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян зібрав підписи однієї третини депутатів Національних зборів (парламенту Вірменії, — ред.) для висунення на посаду прем’єра країни.

Висунення Пашиняна на посаду глави уряду підтримав 41 депутат зі 105. Голосування в парламенті пройде 8 травня, - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на опозиційну партію "Елк".

Лідер вірменської опозиції також розповів, що 3 травня зустрівся з главою керівної Республіканської партії Ваграмом Багдасаряном, який підтвердив, що РПВ підтримає "кандидата від народу".

Пашинян закликав своїх прихильників вийти в день голосування на площу Республіки в Єревані.

"Ми продовжуємо залишатися на зв'язку, тому що ми повинні дуже швидко реагувати на будь-яку зміну політичної ситуації", — написав він у Facebook.

Раніше зовнішньополітична служба ЄС закликала усі сторони у Вірменії до діалогу для формування уряду.

Нагадаємо, 1 травня Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. За нього проголосували 45 депутатів, проти – 55. Натомість Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги та аеропорт Єревана.