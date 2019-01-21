Паск'є переобрали президентом ПАРЄ на другий термін

Паск'є займає посаду президента ПАРЄ з 25 червня 2018 року

Паск'є стала 32-м президентом ПАРЄ і другим представником Швейцарії на цій посаді з 1949 року.

Представниця Швейцарії Ліліан Морі Паск'є переобрана президентом Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляють в офіційному повідомленні ПАРЄ у мікроблозі Twitter.

"Вітання Ліліан Морі Паск'є, яку тільки-но переобрали президентом Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться в повідомленні.

Паск'є займає посаду президента ПАРЄ з 25 червня 2018 року, після того як у відставку відправили попереднього президента Мікеле Ніколетті.

Нагадаємо, в червні минулого року Паск'є стала президентом ПАРЄ, вона була єдиним кандидатом на цю посаду.

Також, у Раді Європи оголосили список кандидатів на пост генерального секретаря РЄ на заміну чинному генсеку Турбйорну Ягланду.