"Паспортний сервіс" призупинив роботу, - ОНОВЛЕНО

У ДМС повідомили про збої у дочірній компанії, що надає комерційні паспортні послуги, пов'язані із проблемами з каналом зв'язку

Державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, але Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти.

Про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс" повідомляється на сайті підприємства "Документ".

"З технічних причин усі центри "Паспортний сервіс" тимчасово не працюють. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті", - йдеться у повідомленні на сайті.

Оновлення. Оформлення паспортів у "доньці" ДМС припинилося через дії СБУ. Про це йдеться у заяві Державної міграційної служби України.

Підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі.

"Найбільше проблему відчують на собі кияни, оскільки у Києві значна кількість закордонних паспортів оформлювалася у ЦНАП та чотирьох "Паспортних сервісах"", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Державна міграційна служба звернулася з листами до СБУ, Держспецзв’язку та Державного підприємства "Українські спеціальні системи" (ДП УСС) щодо максимально швидкого поновлення роботи каналів зв’язку та відновлення можливості оформлення та видачі документів.

Зазначимо, що державне підприємство "Документ" з червня 2011 року перебуває у сфері управління ДМС України.

Варто додати, що у Європейському Союзі рішення про скасування плати за користування мобільним зв'язком на територіях інших країн-членів набере чинності з 15 червня 2017 року.