Паспорти, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаються чинними

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на відповідну постанову уряду.

Таким чином, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.