CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПаспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Паспорти, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаються чинними
Фото:bagnet.org
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на відповідну постанову уряду.
Таким чином, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
Власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.
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28 10 2022 19:21 МЕДІА
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