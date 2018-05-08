Патріарх Філарет очікує отримання Томосу у вересні

Рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод прийме наприкінці літа або у вересні. Такі терміни надання Томосу про автокефалію озвучив Патріарх Філарет.

За словами Предстоятеля Київського патріархату, після цього всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви та Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарха з проханням про автокефалію, повинні зібратися на Об'єднавчий собор.

На ньому виберуть предстоятеля Української Помісної Православної Церкви.

"Сподіваємося, що наприкінці серпня або на початку вересня на цьому засіданні Священного Синоду буде прийнято рішення про надання Томосу. Отже, ми повинні провести Об'єднавчий собор. Хто "ми"? Ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха. Цей єпископат на архієрейському соборі повинен обрати єдиного предстоятеля Української православної церкви", - сказав Філарет в інтерв'ю "5 каналу".

Нагадаємо, що 17 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.

Згодом, делегації з декількох митрополитів УПЦ МП разом із нардепом Вадимом Новинським відвідала Константинополь, щоб відмовити патріарха Варфоломія від надання автокефалії для української церкви. Цей візит в історичний район Фанар відбувся 23 червня.

Натомість, у Київському патріархаті налаштовані на те, що Томос для України буде. Припускають, що остаточне рішення по Томосу буде прийнято в серпні, або ж у вересні.