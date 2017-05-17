Патріарх Кирило поскаржився Папі Римському на українців за "спроби втягнути церкву в політику"

Такі ж скарги були відправлені було направлено Петру Порошенку, Володимиру Путіну, Еммануелю Макрону і Ангелі Меркель

Патріарх Кирил звернувся з посланням до Папи Римського Франциска, в якому поскаржився на те, що Верховна Рада найближчим часом планує розглянути законопроекти, що обмежують діяльність співпрацюючих з Росією церков.

Глава РПЦ зазначив, що в разі прийняття даних проектів буде "узаконена нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України".

"Настільки обмежувальне релігійне законодавство не діяло в Україні навіть в період комуністичного режиму, а на решті території Європи щось подібне існувало хіба лише в часи нацистського правління в Німеччині", - зазначив патріарх, повідомляє головний сайт РПЦ.

Кирило також додав, що "спроби втягнути церкву в політичне протистояння неприпустимі і можуть призвести до незворотних наслідків".

"Прийняття цих законів може поставити під загрозу конституційні права мільйонів українських віруючих, а також викличе хвилю насильства і нових захоплень храмів", - сказав російський патріарх.

Додамо, що такий же лист було направлено Петру Порошенку, Володимиру Путіну, Еммануелю Макрону і Ангелі Меркель.

Зазначимо, у лютому Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада направила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати автокефалію Українській православній церкві. Зокрема, Рада попросила Варфоломія видати томос (указ) про автокефалію Православної церкви в Україні, на основі якого вона могла б зайняти належне місце в сім'ї помісних Православних церков.