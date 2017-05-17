Патріарх Кирило поскаржився Папі Римському на українців за "спроби втягнути церкву в політику"
Глава РПЦ зазначив, що в разі прийняття даних проектів буде "узаконена нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України".
"Настільки обмежувальне релігійне законодавство не діяло в Україні навіть в період комуністичного режиму, а на решті території Європи щось подібне існувало хіба лише в часи нацистського правління в Німеччині", - зазначив патріарх, повідомляє головний сайт РПЦ.
Кирило також додав, що "спроби втягнути церкву в політичне протистояння неприпустимі і можуть призвести до незворотних наслідків".
"Прийняття цих законів може поставити під загрозу конституційні права мільйонів українських віруючих, а також викличе хвилю насильства і нових захоплень храмів", - сказав російський патріарх.
Додамо, що такий же лист було направлено Петру Порошенку, Володимиру Путіну, Еммануелю Макрону і Ангелі Меркель.
Зазначимо, у лютому Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.
Нагадаємо, минулого року Верховна Рада направила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати автокефалію Українській православній церкві. Зокрема, Рада попросила Варфоломія видати томос (указ) про автокефалію Православної церкви в Україні, на основі якого вона могла б зайняти належне місце в сім'ї помісних Православних церков.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків