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Патріарх Кирило прирівняв закони про гомосексуальні шлюби до фашистських

На думку патріарха, гомосексуальні шлюби суперечать моральній природі людини
Голова Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) сказав, що люди "повстають" проти законів про гей-шлюби з тих самих причин, через які були проти "фашистських законів і законів апартеїду".
Патріарх Кирило прирівняв закони про гомосексуальні шлюби до фашистських Фото: ria.ru

Про це патріарх Кирило  заявив під час свого виступу в Бішкекському університеті в Киргизії, повідомляє "Інтерфакс".

На думку патріарха, гомосексуальні шлюби суперечать "моральній природі людини, совісті". Якщо законодавство "розриває зв'язок з моральністю", воно припиняє бути "прийнятним для людей" і "викликає мільйонні демонстрації у Франції", вважає патріарх.

За його словами, акції протесту у Франції викликало те, що "чотири або п'ять осіб у Сенаті вирішили долю цих жахливих законів". Патріарх додав, що громадян Франції "змусили жити" згідно з ними. Таким чином акцент змістився "на свободу при повному ігноруванні моралі", заявив голова РПЦ.

Як відомо, закон про гомосексуальні шлюби затвердили у Франції в 2013 році. До цього в країні були дозволені громадянські шлюби гей-пар. З прийняттям закону одностатевим парам дозволили офіційно оформляти свій шлюб і всиновлювати дітей. Розробниками закону стали соціалісти. Проти цього закону виступили з протестом представники правої опозиції і католицька церква.

Нагадаємо, що депутат Держдуми Віталій Мілонов попросив міністра культури Росії перевірити фільм "Красуня і чудовисько" на предмет пропаганди гомосексуалізму.

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29 05 2017 16:38
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