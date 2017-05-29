Патріарх Кирило прирівняв закони про гомосексуальні шлюби до фашистських

Голова Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) сказав, що люди "повстають" проти законів про гей-шлюби з тих самих причин, через які були проти "фашистських законів і законів апартеїду".

Про це патріарх Кирило заявив під час свого виступу в Бішкекському університеті в Киргизії, повідомляє "Інтерфакс".

На думку патріарха, гомосексуальні шлюби суперечать "моральній природі людини, совісті". Якщо законодавство "розриває зв'язок з моральністю", воно припиняє бути "прийнятним для людей" і "викликає мільйонні демонстрації у Франції", вважає патріарх.

За його словами, акції протесту у Франції викликало те, що "чотири або п'ять осіб у Сенаті вирішили долю цих жахливих законів". Патріарх додав, що громадян Франції "змусили жити" згідно з ними. Таким чином акцент змістився "на свободу при повному ігноруванні моралі", заявив голова РПЦ.

Як відомо, закон про гомосексуальні шлюби затвердили у Франції в 2013 році. До цього в країні були дозволені громадянські шлюби гей-пар. З прийняттям закону одностатевим парам дозволили офіційно оформляти свій шлюб і всиновлювати дітей. Розробниками закону стали соціалісти. Проти цього закону виступили з протестом представники правої опозиції і католицька церква.

Нагадаємо, що депутат Держдуми Віталій Мілонов попросив міністра культури Росії перевірити фільм "Красуня і чудовисько" на предмет пропаганди гомосексуалізму.