Патріарх Кирило прирівняв закони про гомосексуальні шлюби до фашистських
Про це патріарх Кирило заявив під час свого виступу в Бішкекському університеті в Киргизії, повідомляє "Інтерфакс".
На думку патріарха, гомосексуальні шлюби суперечать "моральній природі людини, совісті". Якщо законодавство "розриває зв'язок з моральністю", воно припиняє бути "прийнятним для людей" і "викликає мільйонні демонстрації у Франції", вважає патріарх.
За його словами, акції протесту у Франції викликало те, що "чотири або п'ять осіб у Сенаті вирішили долю цих жахливих законів". Патріарх додав, що громадян Франції "змусили жити" згідно з ними. Таким чином акцент змістився "на свободу при повному ігноруванні моралі", заявив голова РПЦ.
Як відомо, закон про гомосексуальні шлюби затвердили у Франції в 2013 році. До цього в країні були дозволені громадянські шлюби гей-пар. З прийняттям закону одностатевим парам дозволили офіційно оформляти свій шлюб і всиновлювати дітей. Розробниками закону стали соціалісти. Проти цього закону виступили з протестом представники правої опозиції і католицька церква.
Нагадаємо, що депутат Держдуми Віталій Мілонов попросив міністра культури Росії перевірити фільм "Красуня і чудовисько" на предмет пропаганди гомосексуалізму.
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