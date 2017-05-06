Патріарх УПЦ КП Філарет відслужив панахиду за кардиналом Гузаром у соборі УГКЦ, - ВІДЕО

З самого ранку в храмі відбувалися літургії

У неділю, 4 червня, в Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) тисячі вірян попрощалися з предстоятелем Української греко-католицької церкви Блаженнійшим кардиналом Любомиром Гузаром.

Панахиду із главою УГКЦ Святославом Шевчуком співслужив патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, про що повідомила прес-служба УПЦ КП.

"Під час панахиди співав хор Київської православної богословської академії під керівництвом диякона Юрія Мигаля. Після завершення предстоятель Київського патріархату поспілкувався з главою УГКЦ Святославом Шевчуком та дав коментар департаменту інформації Греко-католицької церкви", – інформує сайт УПЦ КП.

"Хочу побажати Блаженнішому кардиналу Любомиру, людині, яка служила Церкві протягом усього свого життя, що Господь Бог дав йому Царство Небесне, блаженне і вічне життя. А пастві його бажаю молитися за свого пастиря і виявляти любов", – сказав патріарх Філарет.



Фото: УНІАН

Владика додав, що Блаженнійший Любомир був доброю і м’якою людиною та робив дуже багато для України.

Нагадаємо, що Любомир Гузар помер на 85 році життя.

Папа Римський Франциск надіслав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара.

У Львові вже попрощалися з главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), блаженнішим Любомиром Гузаром.