Патріарх УПЦ КП Філарет відслужив панахиду за кардиналом Гузаром у соборі УГКЦ, - ВІДЕО
Панахиду із главою УГКЦ Святославом Шевчуком співслужив патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, про що повідомила прес-служба УПЦ КП.
"Під час панахиди співав хор Київської православної богословської академії під керівництвом диякона Юрія Мигаля. Після завершення предстоятель Київського патріархату поспілкувався з главою УГКЦ Святославом Шевчуком та дав коментар департаменту інформації Греко-католицької церкви", – інформує сайт УПЦ КП.
"Хочу побажати Блаженнішому кардиналу Любомиру, людині, яка служила Церкві протягом усього свого життя, що Господь Бог дав йому Царство Небесне, блаженне і вічне життя. А пастві його бажаю молитися за свого пастиря і виявляти любов", – сказав патріарх Філарет.
Фото: УНІАН
Владика додав, що Блаженнійший Любомир був доброю і м’якою людиною та робив дуже багато для України.
Нагадаємо, що Любомир Гузар помер на 85 році життя.
Папа Римський Франциск надіслав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара.
У Львові вже попрощалися з главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), блаженнішим Любомиром Гузаром.
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