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Патрульна поліція отримала нові повноваження

Патрульні видаватимуть дозволи і погоджуватимуть маршрути транспорту під час перевезення небезпечних вантажів
Національна поліція передала патрульній поліції повноваження з видачі дозволів й узгодження маршрутів транспорту під час перевезення небезпечних вантажів.
Патрульна поліція отримала нові повноваження Патрульні міста Вінниця. Фото: hromadske.tv

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"Відтепер до компетенції департаменту патрульної поліції належатиме також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських і вантажних перевезень, їх супровід і оформлення всіх необхідних на це документів. Крім того, патрульна поліція буде надавати послуги з розробки та видання в установленому порядку дозволів і погодженням маршрутів руху транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів", - йдеться в повідомленні.

В обласних центрах такий контроль здійснюватимуть міські патрулі, а міжрегіональні перевезення перебуватимуть у компетенції департаменту патрульної поліції.

Для надання окремих адміністративних та інших послуг на офіційному сайті департаменту патрульної поліції з'являться нові розділи з необхідною інформацією, а також інформація про графік перевірок діяльності перевізників.

Нові функції патрульна поліція почне виконувати із 17 вересня.

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15 09 2017 23:49
ТЕГИ: МВС, поліція
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