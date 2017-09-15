Патрульна поліція отримала нові повноваження
Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
"Відтепер до компетенції департаменту патрульної поліції належатиме також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських і вантажних перевезень, їх супровід і оформлення всіх необхідних на це документів. Крім того, патрульна поліція буде надавати послуги з розробки та видання в установленому порядку дозволів і погодженням маршрутів руху транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів", - йдеться в повідомленні.
В обласних центрах такий контроль здійснюватимуть міські патрулі, а міжрегіональні перевезення перебуватимуть у компетенції департаменту патрульної поліції.
Для надання окремих адміністративних та інших послуг на офіційному сайті департаменту патрульної поліції з'являться нові розділи з необхідною інформацією, а також інформація про графік перевірок діяльності перевізників.
Нові функції патрульна поліція почне виконувати із 17 вересня.
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