Патрульна поліція отримала нові повноваження

Національна поліція передала патрульній поліції повноваження з видачі дозволів й узгодження маршрутів транспорту під час перевезення небезпечних вантажів.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"Відтепер до компетенції департаменту патрульної поліції належатиме також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських і вантажних перевезень, їх супровід і оформлення всіх необхідних на це документів. Крім того, патрульна поліція буде надавати послуги з розробки та видання в установленому порядку дозволів і погодженням маршрутів руху транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів", - йдеться в повідомленні.

В обласних центрах такий контроль здійснюватимуть міські патрулі, а міжрегіональні перевезення перебуватимуть у компетенції департаменту патрульної поліції.

Для надання окремих адміністративних та інших послуг на офіційному сайті департаменту патрульної поліції з'являться нові розділи з необхідною інформацією, а також інформація про графік перевірок діяльності перевізників.

Нові функції патрульна поліція почне виконувати із 17 вересня.