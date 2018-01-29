Патрульні потрапили в ДТП під час погоні за п'яним водієм біля Тернополя, - ВІДЕО

Погоню, у якій перевернувся автомобіль патрульних, прокоментували у поліції. Троє патрульних отримали незначні травми.

Правоохоронці кажуть, що близько 5 години ранку, на проспекті Злуки у Тернополі патрульні помітили автомобіль Аudi. В автівки не був ввімкнений задній лівий габаритний ліхтар. Інспектори наказали водієві зупинитися, але він лише пришвидшився і почав втікати, інформує "Медіатор".

"У патрульних виникла підозра, – розповіла прес-секретар Патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська, – що водій або напідпитку, або в транспортному засобі є заборонені предмети. Переслідуючи правопорушника на під’їзді до села Грабовець, через неналежні погодні умови і сильний туман, службовий автомобіль з’їхав у кювет. У ДТП потерпілих немає. Втікача – не затримали. Проводиться службова перевірка.

Погоню із сиренами та мигалками споглядали тернополяни сьогодні вдосвіта, близько 4:50 години ранку. Три автомобілі патрульних наздоганяли іномарку, яка мчала по вулиці Протасевича на великій швидкості. Виїхавши на Об’їздну, водій автомобіля Audi звернув різко у напрямку смт. Великі Гаї. Правоохоронці – за ним. Про це повідомив журналістам інтернет-телебачення “МедіаТОР” очевидець події. Він стверджує, – втікач їхав без ввімкнених фар.

Вже за 3 години на місці аварії не залишилось і сліду. Лише відбитки від коліс на снігу і поламана накладка від колеса.

Нагадаємо, що 21 січня на Рівненщині п'яний водій протаранив авто патрульних і врізався в стіну будинку.