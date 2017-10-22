Патрульного, який зупинив п'яного екс-полковника, відсторонили від служби
"Патрульна поліція Івано-Франківська зупинила авто з п'яним водієм. Ним виявився колишній полковник поліції, брат якого працівник прокуратури. Суд визнав вину обвинуваченого за статтями 130 і 185 за водіння у нетверезому стані та непокора поліції. Але останній поскаржився, що патрульні зламали йому мізинець при затриманні і суд усунув командира екіпажу Леоніда Гончарука від служби. Попереду суд над лейтенантом", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС.
Міністр внутрішніх справ України заявив, що така ситуація неприпустима, коли поліцейські будуть боятися зупиняти п'яних водіїв.
"Це дуже тривожні сигнали і потрібна миттєва рішуча реакція громадянського суспільства. Саме час підтримати і захистити нових поліцейських, дати їм опору служити і захищати - не зламатися під загрозою реваншу старих "вирішував" з цим не розформованих судів", - повідомив Аваков.
Міністр зазначив, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв взяти ситуацію під свій особистий контроль.
Нагадаємо, у Рівному тимчасовий керівник відділу досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету України Віктор Данилюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, влетівши в інший автомобіль, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
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