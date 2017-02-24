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Патрульним, які затримали суддю Кицюк у Києві, загрожує в'язниця

Суддя Соломянського суду, яку патрульні затримали за порушення правил дорожнього руху, влаштувала розбірки
Патрульних хочуть звинувати у перевищенні службових обов’язків. Їм загрожує кримінальна відповідальність.
Патрульним, які затримали суддю Кицюк у Києві, загрожує в Вікторія Кицюк. Фото: yaizakon.com.ua

Про це у Facebook написав заступник начальника департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

Інцидент викликав широкий розголос у громадськості. Журналіст Юрій Бутусов, переконаний: для того, щоб суддівська мафія не посміла засудити поліцейських, потрібен максимальний резонанс цієї історії.

"Це справа чітко показує справжнє обличчя нашої Феміди – зарозумілі "бояри", які звикли збирати підношення від холопів, щиро дивуються, як це хтось в цьому світі з простих смертних сміє щось у них вимагати, якісь документи... Вони ж вище закону, вони і є закон, у них недоторканність, а значить – вседозволеність. І на цю вседозволеність холопи зазіхати не повинні", – прокоментував він ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.

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24 02 2017 13:11
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