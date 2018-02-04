Патрульний: Під час аварії при Зайцевій не було прав на водіння

Обвинувачена у справі про смертельну ДТП в центрі Харкова водій автомобіля Lexus Олена Зайцева не пред'явила документи патрульним відразу після аварії

Інспектор патрульної поліції розповів, що винуватиця смертельного ДТП в центрі Харкова їздила по місту без обов'язкових документів.

"На моє запитання з приводу водійського посвідчення, на законну вимогу у громадянки Зайцевої не було ні водійського посвідчення, ні свідоцтва про реєстрацію... Спочатку вона говорила, що лежали у неї в сумці, потім з'ясувалося, що у неї сумки з собою немає, вона показувала мені на телефоні фотографії. Сказала, що підвезуть", - заявив під час допиту інспектор патрульної поліції Євген Шестов.

За його словами, Зайцева на той момент не могла пояснити обставини ДТП, вона перебувала в шоковому стані.

Адвокат другого обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, поцікавився, чому патрульні не склали щодо Олени Зайцевої протокол за фактом відсутності документів. На це Шестов пояснив, що спочатку патрульні викликали медиків та огороджували місце аварії, а потім керівництво направило екіпаж на доопрацювання оформлення іншої ДТП, що сталася неподалік.

У свою чергу, прокурор Валерій Бухан, відповідаючи на запитання журналістів після засідання суду, повідомив, що якщо в суді буде встановлено, що у Зайцевої на момент ДТП не було при собі прав і свідоцтва про реєстрацію, в обвинувальний акт будуть внесені зміни.

"Якщо це буде встановлено безпосередньо на судовому засіданні, ми як сторона обвинувачення маємо право скласти змінений обвинувачувальний акт, де ми вкажемо обставини про те, що Зайцева керувала транспортним засобом без водійського посвідчення... За законом це не вважається обставиною, що може обтяжувати покарання. Але ми це можемо вказати і зобов'язані вказати, звичайно, це вплине на покарання, однозначно це теж порушення правил дорожнього руху", - сказав Бухан.

У свою чергу, адвокат Зайцевої Юлія Козир стверджує, що документи у її підзахисної були.

"Вони були. Просто вони не відразу виявили... Напевно, в машині знайшли. Інші свідки пояснюють, що вона пред'явила. Для мене були сюрпризом ці нюанси і подробиці. Вони на місці були, ці документи, сто відсотків", - сказала Козир.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.