Павелко може стати членом Дисциплінарного комітету ФІФА

Чинний президент ФФУ (Федерації футболу України) Андрій Павелко замінить нинішнього президента УЄФА Александера Чеферін на посаді члена Дисциплінарного комітету ФІФА.

Чеферін входив в число членів Дисциплінарного комітету ФІФА, але покинув його після того, коли був обраний новим главою УЄФА.

Після відходу Чеферін в комітеті звільнилося одне місце від Європи. Сам же словенський функціонер запропонував кандидатуру Павелко на вакантну посаду.

"Рада ФІФА схвалила персональний список змін до Дисциплінарного комітету ФІФА і від Європи. В цьому комітеті був представлений президент УЄФА Александер Чеферін, але за своїм новим статусом зробив наступний крок у своїй футбольній кар'єрі, тому від Європи звільнилося місце", - сказав Павелко, повідомляє "Футбол 1".

"Сам Чеферін подав заявку від України в моїй особі, щоб Рада ФІФА і Конгрес ФІФА затвердили новий список членів Дисциплінарного комітету, а це вищий орган футбольного правосуддя у світі", - відзначив президент ФФУ.

Рішення про включення українця в Дисциплінарний комітет ФІФА може бути прийнято в четвер, 11 травня, на конгресі міжнародної футбольної федерації, який відбудеться в столиці Бахрейну Манамі.

Нагадаємо, що Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на наступних виборах голови Федерації футболу України.