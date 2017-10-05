Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Павелко може стати членом Дисциплінарного комітету ФІФА

Президент ФІФА запропонував кандидатуру Павелко на вакантну посаду
Чинний президент ФФУ (Федерації футболу України) Андрій Павелко замінить нинішнього президента УЄФА Александера Чеферін на посаді члена Дисциплінарного комітету ФІФА.
Павелко може стати членом Дисциплінарного комітету ФІФА Андрій Павелко і Александер Чеферін. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Чеферін входив в число членів Дисциплінарного комітету ФІФА, але покинув його після того, коли був обраний новим главою УЄФА.

Після відходу Чеферін в комітеті звільнилося одне місце від Європи. Сам же словенський функціонер запропонував кандидатуру Павелко на вакантну посаду.

"Рада ФІФА схвалила персональний список змін до Дисциплінарного комітету ФІФА і від Європи. В цьому комітеті був представлений президент УЄФА Александер Чеферін, але за своїм новим статусом зробив наступний крок у своїй футбольній кар'єрі, тому від Європи звільнилося місце", - сказав Павелко, повідомляє "Футбол 1".

"Сам Чеферін подав заявку від України в моїй особі, щоб Рада ФІФА і Конгрес ФІФА затвердили новий список членів Дисциплінарного комітету, а це вищий орган футбольного правосуддя у світі", - відзначив президент ФФУ.

Рішення про включення українця в Дисциплінарний комітет ФІФА може бути прийнято в четвер, 11 травня, на конгресі міжнародної футбольної федерації, який відбудеться в столиці Бахрейну Манамі.

Нагадаємо, що Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на наступних виборах голови Федерації футболу України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.