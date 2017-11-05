Павелко став першим українцем, який отримав посаду у ФІФА

Раніше цей пост займав нинішній президент УЄФА Олександр Чеферін

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА.

Павелка обрали до нового складу комітету на конгресі ФІФА (Міжнародної федерації футболу). Кандидатуру Андрія Павелка вніс на розгляд ради ФІФА президент УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Александер Чеферін, - повідомляє Sport.ua.

Раніше в дисциплінарному комітеті ФІФА працював сам Чеферін, але, після його обрання керівником УЄФА, він запропонував передати свої повноваження Павелку. Раніше представники України ніколи не займали посад в комітетах ФІФА.