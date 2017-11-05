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Павелко став першим українцем, який отримав посаду у ФІФА

Раніше цей пост займав нинішній президент УЄФА Олександр Чеферін
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА.
Павелко став першим українцем, який отримав посаду у ФІФА Андрій Павелко і Александер Чеферін. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Павелка обрали до нового складу комітету на конгресі ФІФА (Міжнародної федерації футболу). Кандидатуру Андрія Павелка вніс на розгляд ради ФІФА президент УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Александер Чеферін, - повідомляє Sport.ua.

Раніше в дисциплінарному комітеті ФІФА працював сам Чеферін, але, після його обрання керівником УЄФА, він запропонував передати свої повноваження Павелку. Раніше представники України ніколи не займали посад в комітетах ФІФА.

Нагадаємо, що Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на наступних виборах голови Федерації футболу України.

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11 05 2017 16:15
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