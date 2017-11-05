СПОРТ НОВИНИПрезидент Федерації футболу України Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Павелко став першим українцем, який отримав посаду у ФІФА
Раніше цей пост займав нинішній президент УЄФА Олександр Чеферін
Андрій Павелко і Александер Чеферін. Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Павелка обрали до нового складу комітету на конгресі ФІФА (Міжнародної федерації футболу). Кандидатуру Андрія Павелка вніс на розгляд ради ФІФА президент УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Александер Чеферін, - повідомляє Sport.ua.
Раніше в дисциплінарному комітеті ФІФА працював сам Чеферін, але, після його обрання керівником УЄФА, він запропонував передати свої повноваження Павелку. Раніше представники України ніколи не займали посад в комітетах ФІФА.
Нагадаємо, що Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на наступних виборах голови Федерації футболу України.
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11 05 2017 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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