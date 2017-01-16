Російський художник Петро Павленський емігрував з Росії і разом з цивільною дружиною Оксаною Шалигіною та двома доньками проситиме політичного притулку у Франції.

За словами художника, людина, що вдавала близьку подругу, висунула звинувачення у сексуальному насильстві Павленському та його дружині за статтею, яка не потребує доказів для затримання.

Вони відкидають будь-які звинувачення і називають це наклепом, повідомляє hromadske.ua.

Це звинувачення передбачає перебуванням за ґратами до 10 років, а значить передачу двох дітей 9 і 6 років до дитячого будинку.

Саме загроза дітям, за словами Павленського та Шалигіної, і є причиною еміграції.

Як розповідає художник, про можливу справу їх попереджали. Серйозність ситуації пара усвідомила, коли їх затримали люди в масках, які назвалися представниками карного розшуку. Водночас, протримавши 8 годин у Слідчому комітеті, відпустили, попередивши, щоб Павленський та Шалигіна не залишали країну. Наступного дня 15 грудня 2016 родина виїхала з Росії.

Адвокатка Павленського Ольга Дінзе пояснила, що слідчі не показали самої заяви, тож вони не можуть знати в чому конкретно їх підозрюють.

Триває дослідча перевірка. Поки немає відповіді, чи відкрито провадження. Водночас адвокатка зазначила, що у відкритті таких справ в російській практиці часто відмовляють, бо їх використовують як маніпуляцію.

За версією захисту, на Павленського було скоєно наклеп, а перебування художника не бажане в Росії, щоби запобігти іншим політичним акціям.

Акторка Театру.Doc Анастасія Слонім, яка висунула звинувачення художнику, коментарів не дає.

Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.

9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.

Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".

У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.