Павло Дуров заявив про спробу хакерів за підтримки уряду зламати його пошту
Про це Дуров повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Google каже, що підтримувані урядом хакери намагалися зламати мене. Я ніколи не використовую Gmail для важливих речей, але чомусь я не здивований", – написав він.
Як доказ Дуров навів скріншот, в якому робот поштового сервера попередив по спробу зламу.
На офіційному блозі Google зазначається, що з 2012 року компанія попереджає користувачів, якщо вважає, що їх облікові записи Google стають мішенню для нападників, підтримуваних урядом.
"Ми надсилаємо ці повідомлення через зайву обережність, вони не обов'язково означають, що акаунт було зламано або що здійснюється атака. Швидше за все, повідомлення відображає нашу оцінку того, що за підтримки уряду зловмисник, швидше за все, намагався отримати доступ до облікового запису користувача або комп'ютера за допомогою фішингу або шкідливих програм", – повідомляє член Google’s Threat Analysis Group Шейн Хантлі.
Нагадаємо, фахівці MalwareHunterTeam виявили новий вірус-вимагач XData, який поширюється швидше вірусу WannaCry.
Департамент кіберполіції Національної поліції України звертається до громадян з рекомендаціями, як уберегти свій носій інформації від вірусу WannaCry.
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