Павлу Грибу у суд викликали "швидку"

"Фельдшер зробив Павлу знеболюваний укол та рекомендував 3 години полежати. Але суддя все одно продовжив засідання"

Українському політв'язню Павлові Грибу під час суду у РФ стало зле, йому викликали "швидку допомогу".

Про це повідомив батько українця Ігор Гриб у Facebook.

"Під час судового засідання була викликана "швидка допомога", фельдшер якої зробив Павлу знеболюваний укол та рекомендував 3 години полежати. Але суддя все одно продовжив засідання", - написав він.

За словами батька, ще в СІЗО Павло заявив про дуже погане самопочуття, але лікар, не оглянувши його, виписав довідку для суду про "задовільний стан здоров'я підозрюваного".

Ігор Гриб також поінформував, як Росія виконала вимогу ЄСПЛ провести дообстеження його сина: "Прийшов гастроентеролог (так представився), здійснив зовнішній огляд (не торкаючись тіла) і виписав довідку про гарний стан здоров'я".

За словами батька політв'язня, наступне засідання суду відбудеться 25 січня.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу стало зле на судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді 12 грудня. Засідання не відбулося.

Водночас, за словами адвокатки Закревської жодного обстеження не проводилось.

Раніше, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.