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Павлу Грибу відмовили в апеляції, його стан погіршився

За інформацією адвоката, у Павла дуже виснажений вигляд
Російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для українця Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.
Павлу Грибу відмовили в апеляції, його стан погіршився Фото: Ніл Ракша/ надано адвокатом Андрієм Сабініним виданню Главком

"Сьогодні, 1 лютого, в порушення всіх термінів, відбулось засідання Краснодарського крайового суду з розгляду апеляції на запобіжний спосіб щодо утримання Павла. Адвокат про судове засідання дізнався випадково за добу", - повідомила сестра хлопця Ольга Гриб "Українській правді"  .

За її словами,  це було зроблено з метою, щоб батьки не встигли приїхати на засідання суду.

"За інформацією адвоката, у Павла дуже виснажений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі. Загальний депресивний стан, як наслідок посилення психологічного тиску з боку слідства і адміністрації СІЗО", - повідомила сестра утримуваного.

Вона додала, що у додала, що у її брата  немає ні ліків, ні мінімального дієтичного харчування ,якого потребує його стан здоров'я.

"Внутрішня кровотеча може відкритись у будь-який час. Фахових медичних спеціалістів по хворобі Павла в Краснодарі нема. Надати медичну допомогу ніхто не зможе", - сказала Ольга Гриб.

Вона впевнена, що кожен день у СІЗО може бути останнім для її брата.

Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали у приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

 

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01 02 2018 15:45
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