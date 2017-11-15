"Павлики Морозові": розгорівся новий скандал із детективами НАБУ Детективи НАБУ викликають на допити дітей суддів

У Києві детективи Національного антикорупційного бюро з міліцейським минулим викликають на допити дітей суддів, проти яких вони ведуть розслідування.

НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Детективи розсилають у музичні школи вимоги про надання характеристик на дітей суддів, у яких вони провели обшук і яким так і не можуть пред'явити підозру у зв'язку з необгрунтованістю самої справи. "При цьому просять характеристику саме на дитину (!!!). Ну і само собою, дітей, яким виповнилося 18 років, викликають на допит, щоб ті дали свідчення щодо батьків", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець на своїй сторінці у Facebook. "Прізвище цього безстрашного і креативного детектива НАБУ - Шмитько, а всю справу контролює ще більш креативний прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - Калужинський", - написав адвокат. У коментарях до цього посту користувачі іронізують, називаючи ці інциденти "справою Павликів Морозових". Нагадаємо. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.



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