Ряд домогосподарств залишаються підтопленими у кількох областях

Повені з підйомом рівня води в деяких областях України продовжиться до 6 квітня

Ряд домогосподарств залишаються підтопленими у кількох населених пунктах України внаслідок інтенсивного сніготанення. В одному з сіл Чернігівської області евакуйовано 27 осіб.

Зокрема, в Чернігові підтоплено 21 домогосподарство (було 74) і 5 житлових будинків. Тимчасово відселено 7 осіб. Спостерігається зменшення рівня води у басейні річки Стрижень в межах 25 см на добу, - повідомляє в середу прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

В селі Новоселівка (Чернігівський район, Чернігівська обл. залишаються підтопленими 2 домогосподарства (було 20), вода зійшла. А в селі Старий Білоус цього ж району у зв'язку з підняттям рівня води на річці Білоус підтоплені 90 домогосподарств (40 житлових будинків) і кілька сотень дачних ділянок орієнтовною площею 10 га, евакуйовано 27 осіб з підтоплених дачних ділянок.

Фото: ДСНС

У місті Охтирка (Сумська обл.) вода повністю зійшла, підтоплені 4 підвалу житлових будинків.

"Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, до 6 квітня триватиме весняна повінь з підйомом рівня води на деяких річках в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Волинській, Одеській, Закарпатській і Луганській областях. Зокрема, на річці Дунай в місті Вилкове (Одеська обл.) зберігаються небезпечні рівні води в межах 160-170 см", - зазначають рятувальники.