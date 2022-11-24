Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк - у Литві зібрали кошти на три морські дрони для України

Литовці закрили збір коштів і за $750 тисяч придбають для України три морські безпілотники

У Литві зібрали $750 тисяч на придбання трьох морських безпілотників для України – всім трьом вже обрали промовисті імена.

Про це написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України, передає ЄП.

"Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники. І назвали їх з гордістю за мир - Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", - написав він.

Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Коли були зібрані кошти на перший дрон міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що гроші будуть передані через фандрейзингову платформу United24.