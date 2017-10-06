Печерська РДА заперечила, що освітян скликали на захід з Порошенком

Печерська райдержадміністрація Києва спростовує інформацію щодо факсограми начальника управління освіти та інноваційного розвитку РДА щодо забезпечення участі працівників закладів освіти в культурно-масовому заході "Безвіз" за участю президента.

"Наголошуємо, що структурний підрозділ Печерської РДА – управління освіти та інноваційного розвитку не зобов'язувало до участі у вищезазначеному заході працівників навчальних закладів Печерського району! Начальник управління освіти та інноваційного розвитку, ані усних, ані письмових розпоряджень стосовно забезпечення участі працівників закладів освіти району в цьому заході не надавала!", – йдеться в коментарі РДА.

Там зазначили, що опублікована факсограма начальника управління освіти та інноваційного розвитку не містить ознак офіційного службового документа – на ній відсутні підпис керівника та реєстрація.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ потрапила факсограма до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.