Печерська РДА заперечила, що освітян скликали на захід з Порошенком
"Наголошуємо, що структурний підрозділ Печерської РДА – управління освіти та інноваційного розвитку не зобов'язувало до участі у вищезазначеному заході працівників навчальних закладів Печерського району! Начальник управління освіти та інноваційного розвитку, ані усних, ані письмових розпоряджень стосовно забезпечення участі працівників закладів освіти району в цьому заході не надавала!", – йдеться в коментарі РДА.
Там зазначили, що опублікована факсограма начальника управління освіти та інноваційного розвитку не містить ознак офіційного службового документа – на ній відсутні підпис керівника та реєстрація.
Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ потрапила факсограма до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.
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