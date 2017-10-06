Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Печерська РДА заперечила, що освітян скликали на захід з Порошенком

Опублікована факсограма не містить ознак офіційного службового документа
Печерська райдержадміністрація Києва спростовує інформацію щодо факсограми начальника управління освіти та інноваційного розвитку РДА щодо забезпечення участі працівників закладів освіти в культурно-масовому заході "Безвіз" за участю президента.
Печерська РДА заперечила, що освітян скликали на захід з Порошенком Фото: wikimapia.org

"Наголошуємо, що структурний підрозділ Печерської РДА – управління освіти та інноваційного розвитку не зобов'язувало до участі у вищезазначеному заході працівників навчальних закладів Печерського району! Начальник управління освіти та інноваційного розвитку, ані усних, ані письмових розпоряджень стосовно забезпечення участі працівників закладів освіти району в цьому заході не надавала!", – йдеться в коментарі РДА.

Там зазначили, що опублікована факсограма начальника управління освіти та інноваційного розвитку не містить ознак офіційного службового документа – на ній відсутні підпис керівника та реєстрація.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ потрапила факсограма до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2017 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.