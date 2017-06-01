Печерський суд арештував будинок, квартиру та корабель Януковича
Арештовані: житловий будинок, квартира, два гаражі, два машиномісця в напівпідземному паркінгу і бриг (двощоглове судно з прямими вітрилами) 2000 року побудови.
Ухвала суду від 29 грудня 2016 року оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень, інформують Українські Новини.
Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.
Санкції ст. 110 і ст. 111 передбачають можливість застосування додаткового виду покарання (конфіскація майна), і прокуратура попросила суд накласти арешт на майно колишнього президента шляхом заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.
Суд задовольнив клопотання в повному обсязі.
Нагадаємо, що Вищий спеціалізований суд переніс на 17 січня розгляд клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича про зміну підсудності.
Окрім того, адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.
Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.
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