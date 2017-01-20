Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Януковича

Повідомляється, що це рішення оскарженню не підлягає

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого військової прокуратури про видачу дозволу на проведення стосовно екс-президента Віктора Януковича процедури спеціального (заочного) досудового розслідування у справі про державну зраду.

Відповідне рішення прийняла на засіданні 20 січня суддя Христина Тарасюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що це рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що раніше Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви екс-президента Віктора Януковича від 1 березня 2014 року2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну.

Раніше адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.